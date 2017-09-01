- На улице Новгородской по месту жительства мужчины 1980 года рождения правоохранители обнаружили и изъяли: гранату, пистолет, 16 патронов калибра 9мм, «каннабис» и самодельное устройство для его употребления.

- У 67-летнего жителя Бильмацкого района изъяли около 500 патронов охотничьих и военного образца разных калибров.

- В пгт Розовка у 36-летнего местного жителя обнаружили чуть менее 40 патронов. Мужчина ранее уже был осужден за совершение преступлений в сфере оборота наркотиков.

- А у 29-летнего ранее судимого жителя Шевченковского района Запорожья полицейские обнаружили и изъяли гранату «РГД-5» современного производства.