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Криминальные новости Запорожья
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- Около полуночи на стоянке возле одного из торговых центров по проспекту Соборному неизвестный в состоянии алкогольного опьянения стал оскорблять гражданина Марокко, а затем нанес ему несколько ударов, завладел ключами от автомобиля «Альфа Ромео» и пытался скрыться на машине. Злоумышленника - 32-летнего ранее судимого жителя Запорожья – оперативно задержали. Машину вернули владельцу.
- 21 сентября в доме по улице Первомайской во время распития спиртного возник конфликт, в результате которого 28-летний житель Запорожья скончался. 30-летний виновник происшествия скрылся. Во время патрулирования его местонахождение удалось установить и задержать.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!