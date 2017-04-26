- Около полуночи на стоянке возле одного из торговых центров по проспекту Соборному неизвестный в состоянии алкогольного опьянения стал оскорблять гражданина Марокко, а затем нанес ему несколько ударов, завладел ключами от автомобиля «Альфа Ромео» и пытался скрыться на машине. Злоумышленника - 32-летнего ранее судимого жителя Запорожья – оперативно задержали. Машину вернули владельцу.

- 21 сентября в доме по улице Первомайской во время распития спиртного возник конфликт, в результате которого 28-летний житель Запорожья скончался. 30-летний виновник происшествия скрылся. Во время патрулирования его местонахождение удалось установить и задержать.