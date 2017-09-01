В "Теремке" нет места «Теремок» заполнен, места больше нет. Жители пгт Балабино испытывают острую нехватку дополнительных детских мест в дошкольном учреждении. Проблему решить просто – сделать к существующему садику пристройку. Был составлен соответствующий проект, деньги на счет подрядчика из областного бюджета перечислили, а пристройки так и нет. Фрагмент из сказки «Теремок», в котором ютились мультяшные персонажи. К сожалению, ютиться приходится и детям из одноименного дошкольного учреждения в пгт Балабино. Садик, который вмещает по документам не более ста десяти детей, посещает на пятьдесят малышей больше. С нагрузкой еле справляются, говорят педагоги. Проблему решили бы дополнительные помещения. В свое время после обращения балабинцев сначала в сельсовет, а потом и к областному руководству, власти приняли решение пристроить к «Теремку» дополнительное помещение с расчетом на сто сорок мест. Профильное управление ОГА заключило договор с подрядчиком на сумму более трех миллионов гривен. За эти средства до начала 2017-ого года строители обязались выполнить работы. Но по факту – на месте пристройки только фундамент с торчащей из бетона арматурой и разбросанные по периметру кирпичи. На новое помещение едва ли похоже. Помочь разобраться в ситуации местным жителям пообещал народный депутат Вадим Кривохатько, который приехал на встречу с родителями и педагогами дошкольного учреждения. На данный момент на очереди в единственный детсад в Балабино стоит более двухсот детей. В управлении капитального строительства облгосадминистрации так прокомментировали ситуацию – в данный момент идет корректировка проекта строительства, так как предыдущий устарел и требует доработки. Готовится новый. О подрядчике говорят – освоил только часть средств, и в виду невыполнения обязательств рассматривается решение о расторжении с ним договора. На пустыре, где вопреки родительским ожиданиям, не построили новые помещения, Вадим Кривохатько прокомментировал сложившуюся ситуацию. В ближайшее время Вадим Кривохатько намерен обратиться в администрацию президента и к премьер – министру Украины, а так же в ряд контролирующих государственных органов, чтобы сверху обратили внимание на проблему жителей пгт Балабино, так как местные власти, что очевидно, не способны осуществить должный контроль за рациональным использованием бюджетных средств. ВАЖНО megogo.net.

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