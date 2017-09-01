«Байда-2017» в Запорожье 30 сентября – 1 октября в Запорожье состоится 34-й Международный фестиваль авторской песни. Об особенностях фестивальной программы его организаторы рассказали на пресс-конференции. Один из старейших и авторитетнейших фестивалей авторской песни «Байда» неоднократно менял место проведения и масштаб, но всегда был верен традиции – собирать осенью творческие силы. На самом деле, цифра 34 в названии уже говорит о многом. Прежде все о том, что фестиваль этот -завидный долгожитель и люди всегда рады ему. В этом году для проведения фестивали пришлось объединить усилия всей авторской песни города. Ввиду отсутствия бюджета специально кого-то приглашать не стали, гости приедут за свой счет, но как всегда в Запорожье – будут рады всем. В этом году постараются возродить творческие традиции «Байды». В отличие от нескольких последних лет, когда фестиваль ввиду разных причин приобрел камерный характер, возобновят конкурсную программу для молодых авторов. Творческие мастерские будут в субботу 30 сентября в бывшем лагере «Гагарина» на Великом Лугу. Остановка Юбилейная. Для молодых поэтов вероятно интересным окажется литературно-музыкальный перформанс - Струна, кисть и вечное перо. В качестве награды для победителей в творческом конкурсе будет выступление на одной сцене с мастерами в ДК Титан 1 октября. ВАЖНО megogo.net.

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