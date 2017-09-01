ТРК "Алекс"
В Запорожье начал работу пятидневный тренинг

Как правильно использовать энергопотенциал и привлечь ресурсы из вне. В Запорожье начал работу пятидневный тренинг для представителей различных уровней власти и территориальных громад. За это время обещают научить основам энергоменеджмента и выдать соответствующий сертификат. Как эффективно управлять энергоресурсами, прежде всего – в бюджетной сфере – станет ясно через 5 дней. Региональная программа энергоменеджмента в городах области выполняется в рамках развития социальной инфраструктуры при поддержке немецкой компании «GIZ». Энергоменеджмент рассматривают как основу энергоэффективности и возобновляемой энергетики  в частности. Функционально он должен стать одним из инструментов общегородского управления. Считают, термомодернизация позволит существенно снизить потребление энергоресурсов. Сократить расходы и перенаправить их на другие нужды.  Например, выполнение социально-важных программ.     
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