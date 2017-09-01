Болгарская делегация в Запорожской области Субботним утром в Запорожский аэропорт прибыла государственная делегация Республики Болгария, во главе с Димитром Глачевым – председателем народного собрания, и другими почетными гостями из этой дружественной Украине страны. Несмотря на пасмурную погоду, прием выдался тёплым. Визит делегации Республики Болгария, состоялся в рамках пятого Собора болгар Таврии, посвященный 155-летию переселению болгар на приазовскую землю. Это переселение стало следствием драматической страницы истории болгарского народа. Под властью мусульманской Турции православные подвергались религиозным притеснениям, и вынуждены были бежать. Новую родину болгары обрели на Запорожской земле. Гости побывали в селе Ботиево, где компактно проживают болгары. И возложили цветы к памятнику Христа Ботева - болгарского поэта, революционера и национального героя. Делегация побывала и в Приморске. Здесь в болгарском лицее, гости пообещали содействовать в изучении языков – открыть компьютерный языковой центр. В Приморске гостям устроили праздник с настоящей атмосферой Болгарии. Там можно было отведать болгарские блюда, приготовленные представителями разных районов Запорожской области. Также посмотреть на национальную одежду, предметы обихода, вышивки и ковры с национальным орнаментом. Национальные болгарские танцы, яркие вокальные номера, и горящие глаза зрителей в зале – это стало завершением программы. Также, болгарская делегация побывала на встречах с представителями диаспоры в Мелитопольском, Акимовском и Бердянском районах, дабы почтить дату 155-летия переселения болгар на приазовскую землю. ВАЖНО megogo.net.

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