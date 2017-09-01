ТРК "Алекс"
Бердянская «Чайка-ДЮСШ» поборется за медали чемпионата

Бердянская «Чайка-ДЮСШ» проведет сезон 2017/18 года в сильнейшем дивизионе страны и поборется за медали чемпионата. Сезон стартует уже 29 сентября. Через пару дней появится календарь чемпионата и формат проведения турнира. Впрочем же известно, что в женской Суперлиге будут соревноваться 8 команд. К сожалению свое существование прекратили две киевские команды: действующий чемпион Украины «ТИМ СКУФ» и действующий обладатель Кубка Украины «Авангард». Компанию им составил днепровский «СДЮСШОР-5 Днепропетровское высшее училище физической культуры», который закончил прошлый чемпионат на последней строке. Однако в этом сезоне, честь Запорожья будет защищать еще один женский баскетбольный клуб - «Козачка-КПУ». 

 

 
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