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Бердянская «Чайка-ДЮСШ» поборется за медали чемпионата
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Бердянская «Чайка-ДЮСШ» проведет сезон 2017/18 года в сильнейшем дивизионе страны и поборется за медали чемпионата. Сезон стартует уже 29 сентября. Через пару дней появится календарь чемпионата и формат проведения турнира. Впрочем же известно, что в женской Суперлиге будут соревноваться 8 команд. К сожалению свое существование прекратили две киевские команды: действующий чемпион Украины «ТИМ СКУФ» и действующий обладатель Кубка Украины «Авангард». Компанию им составил днепровский «СДЮСШОР-5 Днепропетровское высшее училище физической культуры», который закончил прошлый чемпионат на последней строке. Однако в этом сезоне, честь Запорожья будет защищать еще один женский баскетбольный клуб - «Козачка-КПУ».
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