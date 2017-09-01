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Впервые в Запорожье отметили международный день студенческого спорта
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Отметили масштабно и креативно. Запорожские студенты в честь праздника организовали масштабный флешмоб - на большой перемене собрались на стадионе «Локомотив», чтобы вместе отжаться 22 раза. Участие в мероприятии приняли около сотни добровольцев, представляющих ЗНТУ, ЗНУ и КПУ. К слову, количество отжиманий не случайно - студенты 22-х украинских вузов стали призерами и победителями на недавней Всемирной летней Универсиаде в Тайбэе. Напомним, три медали приехали в Запорожье - серебро завоевала студентка ЗНТУ, прыгунья в воду Виктория Кесарь, бронзой отличились пловец Сергей Фролов и волейболистка Елена Напалкова. Флэшмобом праздник студенческого спорта не закончился. После него команды высших учебных заведений еще и разыграли Кубок по футзалу. Обладателем первого трофея в новом учебном году стала сборная ЗНУ.
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