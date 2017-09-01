Запорожский городской футбольный клуб «Металлург» уступил в ответном матче команде «Заря» В следующий тур с проигрышем. Запорожский городской футбольный клуб «Металлург» уступил в ответном матче команде «Заря» Рубежное, но все же вышел в 1/8. Похоже, что после разгромного проигрыша на «Славутич-Арене» футболисты Рубежного твердо решили домашний матч завершить только победой. Поэтому с первых минут начали прессинговать ворота соперника. Ряд опасных атак все же завершилась результатом. На 16 минуте хозяева открывают счет. Зато «Металлургу» приходится еще в течение 20 минут прикладывать усилия чтобы отыграться. Отличился пятым голом в противостояниях с «Зарей» Дмитрий Лихобабенко и таким образом сравнял цифры набл - 1: 1. Во втором тайме команда Алексея Городова полностью взяла инициативу в свои руки. Сначала на 56 минуте Сергей Стебловский оформил дубль, а на 81 Артем Шелестинский еще на один мяч увеличил преимущество рубижан. Судьба матча уже была решена. Даже замены запорожцев не принесли видимых результатов. В итоге 3: 1 в пользу «Зари» Рубежное. Впрочем, эта победа не смогла спасти «Зарю». По итогам двух матчей «Металлург» имеет большее количество очков. Ведь первую игру запорожцы выиграли со счетом 6: 0. Поэтому МФК «Металлург» продолжает свой путь уже в 1/8 финала Кубка Украины. ВАЖНО megogo.net.

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