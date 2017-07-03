В Запорожской области ссора между собутыльниками закончилась трагедией

Один скончался, второй - в больнице, а третий - за решеткой. В пгт Кушугум трое мужчин и женщина распивали спиртное. Вспыхнула ссора, один из мужчин 34 лет – ранее судимый и находящий на условном сроке напал на двух других, которым было уже под 60. Злоумышленник задержан.