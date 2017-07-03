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В Запорожской области ссора между собутыльниками закончилась трагедией
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Один скончался, второй - в больнице, а третий - за решеткой. В пгт Кушугум трое мужчин и женщина распивали спиртное. Вспыхнула ссора, один из мужчин 34 лет – ранее судимый и находящий на условном сроке напал на двух других, которым было уже под 60. Злоумышленник задержан.
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!