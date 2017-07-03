|
В Запорожской области изобличен очередной чиновник-взяточник
|
Коррупция на транспорте. Военной прокуратурой Запорожского гарнизона во взяточничестве изобличен заместитель начальника отдела управления Укртрансбезопасности в Запорожской области. Об этом сообщает сайт военной прокуратуры Южного региона. За оформление документов для выдачи лицензии на пассажирские перевозки чиновник потребовал и получил тысячу долларов. Он был задержан во время передачи второй части неправомерной выгоды - восьмисот долларов, которая проходила уже под контролем правоохранителей. Взяточник задержан.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!