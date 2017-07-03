Раскрасили забор в Запорожье

300 кг краски и три недели работы, итог - 200 метров красоты. Это результат работы запорожских художников. Идея пришла в голову исполнителям после старта всеукраинской акции «Розмалюємо країну разом». Подходящее для творчества место нашлось в Заводском районе. Художники запорожского художественного училища отмечают, работа была сложной, но интересной.Сложной, потому что очень большая площадь, более 400 квадратных метров. Кроме этого, при выполнении подобных работ художники как правило только рисовали на подготовленных площадях, а здесь пришлось немного поработать малярами, потому что все делали с нуля и грунтовали и красили основу.

Один из художников - Евгений Прокофьев, член Национального союза художников Украины, не без улыбки говорит, раньше считал Кичкас криминальным районом, но это оказалось совсем не так. По его словам местные жители всячески помогали художникам, приносили воды и угощали мороженным.Ну а сами жители в восторге от происходящего. Прохожие отмечают, район стал краше и появился украинский колорит.Художественные работы уже почти завершены, осталось несколько штрихов. К слову, на эту красоту из бюджета не потратили ни копейки, говорит глава Заводского района Андрей Баев. В реализации идеи помогли неравнодушные предприниматели и местные жители, которые за свой счет закупили краски, грунтовку и другие материалы.Так в городе стало на один серый забор меньше, а у молодежи появилось отличное место для фотосессий. Главное, чтобы вандалы не приложили свои руки или баллончики с краской к этому произведению искусства.