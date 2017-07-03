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Торговля людьми в Запорожье
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Женщина шестидесятого и мужчина шестьдесят восьмого годов рождения, жители Запорожья, организовали торговлю людьми. Они через интернет предлагали работу в сфере эскорт-услуг, вывозили в Хайфу и удерживали гражданок Украины в сексуальном рабстве. Каждая из заложниц оплачивалась им от пятисот долларов. Девушек набирали в Запорожской и Днепропетровской областях. Оба задержаны. Сотрудники госпогранслужбы и днепропетровской полиции провели обыски, изъяли вещественные доказательства. Кроме того, прекратили работу двух борделей в Запорожье и предотвратили вывоз ещё шестерых девушек.
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