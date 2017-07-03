Покос травы и карантинных растений в Запорожье

Работы по покосу травы и карантинных растений в городе стартовали в апреле. В них задействована спецтехника КП «Зеленстрой»  – газонокосилки, мотокосы, тракторные косы и три новых мини-трактора. Как рассказал директор КП «Зеленстрой» Алексей Анохин, что  на сегодняшний день тройной покос произведен уже по всему городу, это больше уже 800 гектаров выполненных работ. Работают около 150-ти человек – это у нас 12 бригад, еще помогают субподрядные организации, то есть работа по городу масштабно проводится.

Накануне в Александровском районе коммунальщики приводили в порядок зеленые зоны по улице Глиссерной, в районе разворотного кольца возле Дубовки.На сегодняшний день выявлено 11 адресов распространения карантинных растений, которые постоянно находятся под контролем районной администрации, покос осуществлялся от 3 до 7 раз уже в этом году, каждые две недели эти места контролируются.О необходимости ликвидации карантинных растений оповестили более пятидесяти предприятий, так же провели профилактическую работу с жильцами частного сектора. В целом, работы по покосу травы и карантинных растений в Запорожье будут продолжаться до поздней осени.
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