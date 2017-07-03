Энергоменеджмент в Запорожье

В Украине проходит разъяснительно-информационная кампания по вопросам энергосервиса и энергоменеджмента в бюджетной сфере. В её рамках прошёл семинар в Запорожье, в котором приняли участие представители областной власти, Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, руководители учреждений, предприниматели и общественники. Специалисты рассказали как и сколько можно сэкономить, используя систему энергоменеджмента.

Эта система не будет стоить значительной суммы для бюджетных организаций и вобщем для бюджета страны, и только за счет того, что повысится энергоэффективное поведение, контроль за потреблением энергоресурсов, можно сэкономить до 10%, не вкладывая практически никаких средств, рассказал директор департамента Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Евгений Маглеванный.

На семинаре рассказали, что энергосервис – эффективный способ привлекать инвестора для термомодернизации бюджетных учреждений, поскольку нет необходимости выделять государственные средства. Компания возвращает вложенные деньги благодаря экономии ресурсов, осуществляя энергосберегающие мероприятия.

В Запорожской области также проводятся энергосберегающие мероприятия в бюджетных учреждениях. В частности, внедрена система энергомониторинга в пяти городах, и на ста тридцати восьми объектах здравоохранения, образования и культуры. Обращают внимание и на альтернативные источники топлива.

Кроме того Запорожская область является второй в Украине по количеству и третьей по суммам выданных для ОСМД так называемых «теплых» кредитов, направленных на термомодернизацию и энергосбережение.