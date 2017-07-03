Расширение горизонтов вещания ТРК"АЛЕКС"

Телекомпания Алекс идет в ногу со временем, потому не ограничивается эфирным вещанием в рамках Запорожской области. Алекс вещает как в сети интернет, так и в кабельных сетях многих городов. Теперь к этому списку присоединился и Кривой Рог. После успешной тестовой трансляции и анкетирования зрителей, наш канал получил одобрение у криворожской аудитории.

 «Проводится анкетирование…в Кривом Роге после тестовой трансляции» подтвердил  представитель кабельного оператора Михаил Камоликов.

Кроме этого, напомним, осенью прошлого года Алекс разработал и запустил приложение для смартфонов с операционной системой Андроид и IOS , которое позволяет с помощью мобильного устройства смотреть эфир "Алекса", рассказал Василий Колесниченко, технический директор ТРК «Алекс»,приложение ТРК Алекс с помощью которого можно удобно и быстро подключаться к нашему онлайн-вещанию и переходить на страницы нашего сайта с информационным наполнением, с нашими ежедневными новостями, со всеми новыми телепередачами.

Более тысячи зрителей уже скачали и оценили удобство этого приложения. Кроме смартфона, смотреть «Алекс» можно также на планшете и ТВ-приставке.Скачать приложение можно в Гугл Плей Маркете или App Store.

Мы любим своих телезрителей и работаем для вас.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
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Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
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