Расширение горизонтов вещания ТРК"АЛЕКС"

Телекомпания Алекс идет в ногу со временем, потому не ограничивается эфирным вещанием в рамках Запорожской области. Алекс вещает как в сети интернет, так и в кабельных сетях многих городов. Теперь к этому списку присоединился и Кривой Рог. После успешной тестовой трансляции и анкетирования зрителей, наш канал получил одобрение у криворожской аудитории.

«Проводится анкетирование…в Кривом Роге после тестовой трансляции» подтвердил представитель кабельного оператора Михаил Камоликов.

Кроме этого, напомним, осенью прошлого года Алекс разработал и запустил приложение для смартфонов с операционной системой Андроид и IOS , которое позволяет с помощью мобильного устройства смотреть эфир "Алекса", рассказал Василий Колесниченко, технический директор ТРК «Алекс»,приложение ТРК Алекс с помощью которого можно удобно и быстро подключаться к нашему онлайн-вещанию и переходить на страницы нашего сайта с информационным наполнением, с нашими ежедневными новостями, со всеми новыми телепередачами.

Более тысячи зрителей уже скачали и оценили удобство этого приложения. Кроме смартфона, смотреть «Алекс» можно также на планшете и ТВ-приставке.Скачать приложение можно в Гугл Плей Маркете или App Store.

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