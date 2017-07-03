Чемпионат Европы по боксу В Румынии начался Чемпионат Европы по боксу среди школьников. В состав сборной Украины вошли двое воспитанников запорожской ДЮСШ «Локомотив» - Даниил Меняйло и Игорь Шаров. Вчера на румынском ринге провел свой первый поединок Даниил Меняйло. В весовой категории 62 кг запорожец на стадии 1/8 одержал победу над соперником из Армении со счетом 5: 0. Таким образом, запорожский школьник прошел в четвертьфинал чемпионата Европы, где 22 июле встретится с болгарином Уильямом Чоловым. Другой запорожский боксер - Игорь Шаров (68 кг), который волей жребия начнет свое выступление на чемпионате Европы сразу с четвертьфинала, в этот же день встретится с российским боксером Михаилом Усовым. ВАЖНО megogo.net.

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