Отравление детей в Запорожской области

Информацию об отравлении двухсот пятидесяти детей в лагере Лазурный, принадлежащий приватному акционерному обществу «Приазовкурорт», опубликовал сайт «Обозреватель» со ссылкой на некую Наталью Мищенко, которая рассказала о ситуации на своей странице в соцсети. В Запорожской облгосадминистрации не подтвердили сведения о количестве пострадавших детей. За помощью обратились тридцать детей. Отравление и диагноз острая кишечная инфекция есть у двоих. У остальных разные симптомы.

- Официально на сегодняшний день разрешительных документов на этот оздоровительный лагерь нет и не было выдано. Поэтому, как они участвовали в тендере этим будет заниматься прокуратура. Обратилось за медицинской помощью тридцать детей, всех их госпитализировали в бердянское ТМО, рассказала директор департамента охраны здоровья облгосадминистрации Виктория Клименко. Выяснилось, что своего пищеблока в учреждении нет, его арендуют, а из семнадцати работников лишь трое имеют санкнижки. Руководство «Приазовкурорта» говорит, что это должна контролировать госпродпотребслужба.

По словам заместителя директора, пожаловались на самочувствие только дети из Днепра. Двести шестьдесят один ребёнок оттуда приехали в лагерь одиннадцатого июля. Впервые обратились за помощью пятнадцатого числа, вторая волна – девятнадцатого. Дети из других городов здоровы. Сейчас проводится исследование взятых проб и тестов. Результаты будут в понедельник. Бердянский горсовет направил материалы в прокуратуру и полицию. Им и разбираться в запутанной истории.