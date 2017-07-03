Пожар на Хортице Вечером в службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел в плавневой зоне острова Хортица.Ликвидация пожара усложнялась большими порывами ветра до двадцати метров за секунду, а так же невозможностью добраться к месту возгорания на автоцистерне. Поэтому огнеборцы задействовали два спасательных катера и двигались навстречу друг другу, чтобы не допустить распространения пожара. Спустя сорок минут после локализации пожара он был устранен. На месте происшествия работали две мотопомпы, один спасательный катер, одна единица техники, которая находилась на дежурстве за Конным театром и шестнадцать бойцов ГСЧС. В период повышенной пожароопасности в летнюю жару в ГСЧС предупреждают - не использовать открытый огонь вблизи жилых домов, не кидать окурки в траву или обочину дороги. Так же строго запрещается самовольное выпаливание сухостоя. ВАЖНО megogo.net.

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