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Мошенница и наркодилер в одном лице в Запорожье
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В Запорожье задержали женщину, которая продавала через интернет несуществующие товары, получая стопроцентную предоплату. Таким образом, она обманула не менее полусотни человек, выманив сумму более ста тысяч гривен. Для этого злоумышленница использовала одноразовые телефоны, скрывала IP адрес, представлялась не настоящим именем. Кроме того, её подозревают в распространении наркотиков через систему так называемых закладок. Их местонахождение после получения оплаты клиентам также сообщалось через интернет. Лишь за прошлые сутки она сделала пятьдесят закладок. Там лежали пакеты с веществом весом один грамм каждый. Является ли оно наркотическим, устанавливает экспертиза. У неё изъяты банковские карты, компьютерная техника, сим-карты. Продолжается досудебное расследование.
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