Ребенок поджег себя в Запорожской области

Трехлетняя Даша вечером после семейного ужина проводила время дома с родителями и старшей сестрой. Спокойная домашняя обстановка не предвещала беды, но минутная невнимательность стоила шокирующих последствий – девочка незаметно от родителей вышла во двор, нашла там спички и решила поиграть с огнем. Но детская любознательность вылилась в семейную трагедию – платье на девочке загорелось, ребенок испугался и побежал обратно в дом. Отец и мать малышки вспоминают события того злополучного вечера:

-Мы со старшенькой играли в приставку в Денди, ну и Дашенька играла вместе с нами, ну тут не знаю как…ну минуты две, три, играла в доме, забегает такая вся горит, Аленка в панику, я начал орать, начала кричать, срывать с нее эту одежду, которая на ней горела, рассказал отец пострадавшей девочки Юрий Яковлев.

Елена Яковлева, мать пострадавшей девочки: Секунда дела, дите бегало перед нами, где она эти спички, Боже мой, нашла, платьице на ней было длинное, но видно подпаливала и оно на нее попало, огонь на нее, горит – я смотрю, быстро срывать все с нее, полотенечко холодненькое намочила, накинула на нее, там за живое не было за что и браться у ребеночка.

Растерянные родители в суматохе побежали к соседям и вызвали скорую. Ребенок по дороге в больницу кричал и плакал. Девочку с глубокими ожогами доставили в приемный покой городской больницы Мелитополя. Позже трехлетнюю Дашу санавиацией отправили в ожоговый центр в Запорожье, где ее прооперировали. Как рассказала заведующая ожоговым центром Елена Пономаренко, состояние ребенка остается тяжелым, но оно стабильное, то есть все функции ребенка поддерживаются на должном уровне, ребенок вчера перенес операцию довольно таки неплохо, сегодня планируется следующая операция.

Медики диагностировали у ребенка ожоги I-II степеней, обожжено около семидесяти процентов кожного покрова.

Сейчас состояние девочки стабильно тяжелое. Даша плачет и зовет маму, сквозь бинты видна окровавленная кожа. Каждый день на препараты для лечения Даши родители тратят тысячи гривен.Сейчас девочке срочно необходима пересадка кожи. Юрию и Елене в кратчайшие сроки необходимо собрать почти сто тысяч гривен, чтобы маленькая Даша получила шанс на спасение. В Киеве заказана кожа донорская, три пластиночки, заказаны они до понедельника, вот в понедельник и будут делать пересадку эту всю, вот надо до завтрашнего дня 96 тысяч собрать, а потом кроме этой еще нужно будет там очень много всего, рассказала мать пострадавшей девочки.

Впереди у малышки длительный курс лечения, но средства на первоочередную помощь для пересадки кожи нужны уже сейчас. Номер карты 5168 7573 2102 3634 Елена Яковлева, мать девочки.Для всех неравнодушных, кто хочет помочь спасти жизнь девочки, можно сделать пожертвование на номер банковской карты или позвонить родителям по телефону 098 1355752 Юрий Яковлев, отец девочки.



