Завтра с запорожцами на работу пойдут и их питомцы

21 июля, в третью пятницу июля, во всем мире проводится акция "Возьми на работу собаку". Данная традиция была введена защитниками животных в США восемнадцать лет назад. Так как животные очень скучают, когда их хозяева на работе, то компаниям и фирмам предложили разрешать раз в год сотрудникам приводить на работу собак. Также проведя день с животным и те, кто не имеет домашнего любимца, могут задуматься о том чтобы взять собаку из приюта.

В Украине первый раз такая акция была проведена пять лет назад и с тех пор активно поддерживается. В этом году к ней присоединится и Запорожье.

Источник: pozitciya.com.ua