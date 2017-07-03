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Завтра с запорожцами на работу пойдут и их питомцы
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21 июля, в третью пятницу июля, во всем мире проводится акция "Возьми на работу собаку". Данная традиция была введена защитниками животных в США восемнадцать лет назад. Так как животные очень скучают, когда их хозяева на работе, то компаниям и фирмам предложили разрешать раз в год сотрудникам приводить на работу собак. Также проведя день с животным и те, кто не имеет домашнего любимца, могут задуматься о том чтобы взять собаку из приюта.
В Украине первый раз такая акция была проведена пять лет назад и с тех пор активно поддерживается. В этом году к ней присоединится и Запорожье.
Источник: pozitciya.com.ua
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