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Чемпионат мира по водным видам спорта
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В Будапеште в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта, где в составе сборной Украины выступает четверо представителей Запорожской области. В синхронных прыжках на вышке 10 м выступал воспитанник СДЮШОР «МОТОР СИЧ» Максим Долгов в паре с Александром Горшковозовым. В квалификации их дуэт показал третий результат, набрав 419.01 баллов. В финале украинский дуэт набрал 416.31 баллов, что принесло спортсменам пятое место чемпионата мира. Золото завоевала китайская пара, серебро у российских прыгунов - Александра Бондаря и Виктора Минибаева. А бронзовые медали завоевала титулованная немецкая пара.
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