Чемпионат мира по водным видам спорта В Будапеште в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта, где в составе сборной Украины выступает четверо представителей Запорожской области. В синхронных прыжках на вышке 10 м выступал воспитанник СДЮШОР «МОТОР СИЧ» Максим Долгов в паре с Александром Горшковозовым. В квалификации их дуэт показал третий результат, набрав 419.01 баллов. В финале украинский дуэт набрал 416.31 баллов, что принесло спортсменам пятое место чемпионата мира. Золото завоевала китайская пара, серебро у российских прыгунов - Александра Бондаря и Виктора Минибаева. А бронзовые медали завоевала титулованная немецкая пара. ВАЖНО megogo.net.

Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! ВАЖНО СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Июль 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31