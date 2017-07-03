Освещение на улице А.Павлова в Запорожье

Улица А.Павлова ждала нормального освещения всю жизнь. По словам местных жителей, здесь то горели, то не горели пара фонарей. Теперь не страшно и ночью.

Хорошо, светло, заходишь и улица светлая. А так было темно, особенно ночью выходишь, ничего не видать, и страшновато даже немножечко, рассказала жительница улицы академика Павлова Людмила Переломова. В июне здесь начались работы по обеспечению освещения. И на сегодняшний день пуско-наладочные работы завершены.Как рассказала Ольга Ефремова, начальник производственной службы КП «Запорожгорсвет»: по улице академика Павлова никогда не было построено освещения, сколько улица существует освещения здесь не было. В этом году мы выполнили строительство сетей наружного освещения.

На стоявшие здесь опоры «Запорожьеоблэнерго» «Запорожгорсветом» были установлены двадцать два светодиодных светильника мощностью пятьдесят ватт, смонтирован самонесущий изолированный провод длиной восемьсот метров. По городской программе бюджета развития на это ушло двести тысяч гривен. До конца года «Запорожгорсвет» планирует сделать или восстановить освещение ещё на сорока пяти улицах во всех районах Запорожья.