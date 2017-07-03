Горе-пиротехник в Запорожье

Инцидент произошел в Запорожском районе на железнодорожной платформе 166-ого километра. В руках у 48-летнего мужчины взорвалось самодельное устройство. Как рассказал  и.о. нач.следственного отдела Запорожского отделения полиции Александр Костюк: Было установлено, что местный житель города Запорожье, который злоупотребляет алкогольными напитками, в домашних условиях кустарным способом изготовил из подручных материалов взрывное устройство, которое хотел использовать на день рождения своего брата.  В вечернее время он, выгуливая свою собаку на железнодорожной платформе, держа в руках указанное взрывное устройство и держа окурок  своей сигареты также в руках, случайно сдетонировало указанное изготовленное им взрывное устройство, в результате чего произошел взрыв.

В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения кистей, мягких тканей лица и осколочные ранения грудной клетки. Ночью его доставили в 9-ую городскую больницу и сделали несколько операций. Пострадавший полностью лишился двух пальцев.

Так как травма взрывная, то, действительно она очень тяжелая, и восстанавливаться больной будет достаточно долго, сейчас он получает антибиотико терапию, сосудистую терапию и с целью максимально сохранить то, что удалось нам сохранить, рассказал врач отделения ортопедии 9-ой горбольницы Дмитрий Шматко.В данный момент продолжается следствие. Экспертиза определит, из чего горе-пиротехник изготовил взрывчатое устройство, а правоохранители установят все обстоятельства произошедшего.
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