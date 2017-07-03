Вандализм в Запорожье

Не прошло и месяца со дня открытия полностью обновленного мемориального комплекса «Летят журавли». Тогда инициаторами реконструкции выступили моторовские депутаты, которых поддержали городские власти. 22 июня торжественно открывали мемориал, показывали новую плитку, освещение и прочие элементы благоустройства.

Мы максимально старались подойти к решению вопроса созданием антивандальных элементов… в малодоступном для разрушения виде, рассказал председатель Шевченковской райадминистрации Федор Маер.Не угадали. В этот раз вандалы позарились на металлические электроопоры и лампы подсветки. Правда, своих сил не рассчитали и выдернуть трехсоткилограммовую опору, к счастью, не смогли. Были раскручены болты. А урн из металла понадергали неподалеку – на остановках, раз тут поживиться не удалось. Итого, спустя месяц комиссия райадминистрации не досчиталась некоторых элементов благоустройства. Цена обычного металла на черном рынке сегодня около 4 гривен за килограмм. То есть воры заработали копейки, а лампочки, скрученные из светильников подсветки, вообще вряд ли продали. Зато восстановление потерь обойдется бюджету в кругленькую сумму. Ведь только работы по установке накрененных электроопор стоили несколько тысяч гривен.Поневоле задаешься вопросом, неужели люди, занимающиеся таким вредительством, не осознают тот факт, что за их собственные деньги, налоги, ведется восстановление потерь. Ведь даже в бутылке водки, на которую будет потрачен этот незаконный доход, заложены сборы, которые идут в местную казну.