Аэропорт Запорожья

О строительстве нового пассажирского терминала в Запорожском аэропорту речь идет уже давно. Выделены даже первые миллионы, но загвоздка, как всегда, была с согласованиями. Сегодня наконец Запорожье выходит на финальную стадию в решении бумажных вопросов.

«Мы сегодня получили позитивную экспертную оценку…более 500 миллионов гривен…по выполнению данных работ» сказал городской голова Владимир Буряк.

Новый терминал сегодня необходим, так как пассажиропоток нашего аэропорта постоянно растет. В этом не малая заслуга и авиакомпании МОТОР СИЧ, отметил городской голова. Напомним, недавно МОТОР открыл новый рейс на Болгарию, который уже пользуется популярностью. Из Запорожья летают и по другим направлениям.

«Это и рейсы на Грузию, и увеличение рейсов на Стамбул, на Киев…мы вышли на 300 тысяч человек» подтвердил Владимир Буряк.

Обновленный аэропорт даст городу инвестиционную привлекательность, уверен Владимир Буряк. Кроме этого, Запорожье сможет стать воздушной столицей юго-востока Украины.