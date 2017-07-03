Запорожский метатель молота Михаил Кохан В Кении на чемпионате мира по легкой атлетике U-18 16-летний запорожский метатель молота Михаил Кохан получил золото по метанию молота весом 5 килограмм. Его результат 84 м 25 см, показанный в этом году в Днепре, пока никому из сверстников превзойти не удалось. В Найроби Михаил с первых попыток подтвердил позицию фаворита, сразу существенно опередив своих конкурентов. Стартовал запорожец с результатом в 75 м 58 см. Со второй попытки отправил снаряд на 82 метра 31 см, чем сразу отправил в нокаут соперников. Ближайшего из них, Дамнита Сингха из Индии, он опередил более чем на восемь метров. Следующие три попытки не были такими результативными, однако на чемпионстве украинца это никак не отразилось. После такого триумфа на Чемпионате мира по легкой атлетике Михаил совершил чемпионский забег с флагом Украины по стадиону. ВАЖНО megogo.net.

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