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Оружейный барон в Запорожье
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Сотрудники следственного управления, уголовного розыска и спецподразделения КОРД провели обыск в гараже в Вознесеновском районе. И обнаружили там целый цех по производству патронов. Изъяты станки для изготовления боеприпасов и готовая «продукция» разных калибров. Кроме того, правоохранители нашли три пистолета, семь единиц охотничьего оружия и большую сумму наличной валюты. Ведётся следствие.
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