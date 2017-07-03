Ярмарка вакансий в Запорожье

В областном центре занятости говорят – за первые полгода проведения ярмарок вакансий в военкоматы обратились более тысячи человек, почти двести из них трудоустроены. Представители облвоенкомата рассказали соискателям о преимуществах службы по контракту. Надежный источник для получения постоянной заработной платы, всех вопросов по социальной защите, всех различных надбавок, в среднем получается около десяти тысяч для военнослужащего, который служит не в зоне АТО плюс идут надбавки семь с половиной тысяч гривен в месяц пребывания дополнительно к той заработной плате, которую получает в зоне АТО- рассказал заместитель областного военного комиссара по работе с личным составом Роман Романюк.

А вот в управлении патрульной полиции, несмотря на недавно завершившийся набор, говорят - нуждаются в новых сотрудниках.

С 12-ого по 21-е новый набор – 120 вакансий инспекторов и полицейских.

Напоминает и о преимуществах работы в патрульной полиции Ирина Кириченко, инспектор по связям с общественностью управления патрульной полиции Запорожья: - Нормальный график, социальный пакет, стабильность, заработная плата достаточно высока как для запорожского региона - от восьми тысяч гривен - это мы анонсируем на всех интернет-ресурсах, а также когда проводим ярмарку профессий. Дополнительные наборы в патрульные проходят в связи с появлением новых направлений работы и расширением должностных обязанностей штате полицейских.

Как рассказала пресс – офицер управления патрульной полиции Запорожья Юлия Шеймухова, в планах запустить трассу областного значения, туда пойдут люди, которые из города Запорожье будут патрулировать трассы до города Бердянск и это в первую очередь люди, которые будут учиться уже, идущие в этот набор, они будут идти на эту работу. Также запускают группы тактического реагирования, это тоже определенное количество людей, которые выделятся из основного личного состава.

Соискатели позитивно оценивают возможности новой для себя профессии. Ольга давно хотела пойти в патрульную полицию:

- Заинтересовало это меня давно, еще когда был первый отбор. Это занятие благородное, мы помогаем себе, мы помогаем народу Украины, поэтому это интересно, я бы хотела туда пойти. Конечно это и хорошая заработная плата, и социальные гарантии.

Ярмарки вакансий в областном и районном центрах занятости будут продолжаться на регулярной основе.