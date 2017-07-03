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Операция Акциз в Запорожье
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За шесть месяцев проведения операции Акциз в этом году сотрудники фискальной службы области направили в суд одиннадцать обвинительных актов по фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта фальсифицированного алкоголя. В регионе пресечена деятельность семи производств нелегального спиртного и торговли подакцизными товарами через интернет. Из незаконного оборота таких товаров изъято на сумму почти десять миллионов гривен. А также перекрыты четыре канала поставок в Украину ввезенных в обход таможенного контроля спиртосодержащей продукции и сигарет.
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