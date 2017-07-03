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Мариупольские гастролёры в Запорожье
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Троих жителей города Мариуполя задержали в Запорожье после серии грабежей. Один из злоумышленников срывал украшения с женщин, второй страховал, третий ждал в машине. Таким образом они ограбили пятерых запорожанок, троих в Вознесеновском районе, по одной в Шевченковском и Коммунарском. Сорванные украшения были у них найдены и изъяты при обыске. Сейчас «залетных» проверяют на причастность к другим подобным правонарушениям в Запорожской области.
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