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День памяти бойцов 55-й ОАБ
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Сегодня день памяти погибших военнослужащих пятьдесят пятой отдельной артиллерийской бригады. Почтили павших бойцов сегодня на территории военной части А 1978. Там состоялся митинг. Именно девятнадцатого июля две тысячи четырнадцатого в зоне АТО погиб первый военнослужащий пятьдесят пятки капитан Сергей Белокобыльский. Память погибших артиллеристов почтили минутой молчания, военным салютом и возложением цветов.
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