Обсуждение пенсионной реформы в Запорожье

За круглым столом собрались представители ветеранских организаций и общественники. Актуальный вопрос – расчет пенсий для различных категорий пенсионеров, в частности, детей войны, которые ранее неоднократно ущемлялись государством в плане выплат надбавок к пенсиям. Происходило системное нарушение Закона «О социальной защите детей войны» - не выплачивалась надбавка в виде 30% минимальной пенсии. В результате, каждый из детей войны вынужден был обращаться в суд с исковым заявлением о защите своих прав, но пенсионеры сетуют, что в последнее время ситуация кардинально не изменилась.

- Главная наша задача – повысить материальное состояние детей войны. Хорошо, если бы оно было повышено по средней зарплате Украины, которую дает «Голос Украины» - 4288 гривен, однако пенсионный фонд будет рассчитывать из 3764 гривны, это около пяти процентов, говорит   председатель общественной организации «Защита прав ветеранов детей войны» Татьяна Машанова.

Представители ветеранских организаций говорят - согласно принятому законопроекту новой пенсионной реформы будут снижены выплаты новым пенсионерам.

Участники в ходе круглого стола назвали минусы пенсионной реформы, среди которых, по их словам - не устранены риски коррупционных действий сотрудников управлений ПФУ, индексация проводится один раз в год, а не в связи с инфляцией, не усовершенствован механизм оптимизации заработка, не введены первый и второй уровни накопительной системы, ограничены возможности перерасчета пенсий инвалидам, размеры пенсий инвалидам третьей группы занижены. В ходе круглого стола участники обсудили актуальные вопросы нововведений в пенсионной реформе и подготовили обращение в Киев. Тем не менее, пока что  проголосованный законопроект по пенсионной реформе рассмотрен только в первом чтении, и в Кабмине обещают учесть все замечания к следующему рассмотрению.
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