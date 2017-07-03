Запорожцы на выезде проиграли Первый свисток прозвучал для ФК «Металлург Запорожье" в матче чемпионата Украины среди команд второй лиги. Запорожцы на выезде играли против команды «Ингулец-2». С первых минут отчетного поединка петровская команда навязала сопернику свою игру. Именно в таком ключе развивалась голевая атака хозяев на 18-й минуте матча. Полузащитник Евгений Немтинов получил навесную передачу из глубины поля, ворвался в штрафную гостей и защитнику «Металлурга» ничего не оставалось, как рукой уложить его на газон. Арбитр матча без промедления назначил пенальти, который и реализовал сам пострадавший ударом в левую от вратаря «девятку» - 1: 0. Проигрывая, коллектив Андрея Богатченко смелее пошел в атаку, и теперь уже Ингульцу-2 больше приходилось обороняться. Действия гостей не остались без вознаграждения, и еще до перерыва Металлург отыгрался. Однако самое худшее произошло в конце первого тайма, когда арбитр показал Артему Захарову вторую желтую карточку. После перерыва хозяева большую часть игрового времени провели на половине запорожцев и блестяще использовали свое численное преимущество. Завершился же матч полным фиаско «Металлурга» - 6: 1. ВАЖНО megogo.net.

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