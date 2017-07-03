Запорожцы на выезде проиграли

Первый свисток прозвучал для ФК «Металлург Запорожье" в матче чемпионата Украины среди команд второй лиги. Запорожцы на выезде играли против команды «Ингулец-2». С первых минут отчетного поединка петровская команда навязала сопернику свою игру. Именно в таком ключе развивалась голевая атака хозяев на 18-й минуте матча. Полузащитник Евгений Немтинов получил навесную передачу из глубины поля, ворвался в штрафную гостей и защитнику «Металлурга» ничего не оставалось, как рукой уложить его на газон. Арбитр матча без промедления назначил пенальти, который и реализовал сам пострадавший ударом в левую от вратаря «девятку» - 1: 0.  Проигрывая, коллектив Андрея Богатченко смелее пошел в атаку, и теперь уже Ингульцу-2 больше приходилось обороняться. Действия гостей не остались без вознаграждения, и еще до перерыва Металлург отыгрался. Однако самое худшее  произошло в конце первого тайма, когда арбитр показал Артему Захарову вторую желтую карточку. После перерыва хозяева большую часть игрового времени провели на половине запорожцев и блестяще использовали свое численное преимущество. Завершился же матч полным фиаско «Металлурга» - 6: 1.
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 