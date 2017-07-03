Третий тур открытого чемпионата Запорожья по пляжному волейболу

Счет меняется каждую секунду. Уже на этапе квалификации по пляжному волейболу становится по-настоящему жарко. Упорная борьба участников соревнований позволяла держать интригу до последнего сета. Не было лишено интриги и противостояние команды «Фантазеры» и команды «Орбита». В этом сезоне дуэт Дмитрия Бузины и Олега Кудревского закрепил за собой звание бронзовых призеров турнира. «Фантазеры» входят в десятку лучших волейболистов города. Впрочем, на этот тур ставят еще более амбициозные цели. Чтобы получить больше очков и улучшить свой результат им нужна победа. Однако так просто сломить соперника не удавалось. Львиную долю игрового времени команды поочередно выходили вперед. Однако все решилось фактически на последних секундах. «Фантазеры» выходят победителями. Сложно поверить в то, что ребята тренируются в разных городах и встречаются только на площадке.

К сожалению, команда «Фантазеры» не сумела добиться призового места. В третьем туре открытого чемпионата Запорожье среди мужчин победу одержала пара Емельянчик / Фесенко. Среди женщин, пальму первенства получила пара Попель / Лапикова.