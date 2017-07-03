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Жеребьевка для гандбольного клуба «МОТОР».
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В столице Словении состоялась жеребьевка VELUX EHF Champions League будущего сезона. Жребий определил для ГК «МОТОР» уже знакомых, по предыдущим сезонам, соперников. Первым номером в группе D, именно в нее и попал «МОТОР», был выбран «Металлург» из Македонии. Запорожский клуб был назван вторым, дальше определились «Монпелье", "Бешикташ", "Чеховские медведи». Имя шестого клуба в этой группе станет известно после 4-го сентября. Им станет победитель первой квалификационной группы: «Татран» (Словакия) "Спортинг" (Португалия) «Альпла Хард» (Австрия), «Кокс» (Финляндия). К слову, сегодня лучшая команда страны возвращается из отпуска, чтобы начать подготовку к насыщенному сезону. Шефство над командой сейчас принадлежит перспективному польскому специалисту Патрику Ромбелю, которому 16 июля исполнилось 33 года. Поэтому мы поздравляем нового наставника не только с назначением, но и с днем рождения. Желаем сейчас главному тренеру ГК «МОТОР» - Патрику Ромбелю, крепкого здоровья, вдохновения, успехов и новых достижений и побед.
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