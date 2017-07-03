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В мелитополском парке восьмилетняя девочка пострадала на аттракционе "Джампинг"
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В мелитополском парке восьмилетняя девочка пострадала на аттракционе "Джампинг". Момент, когда одно из креплений сорвалось, сняла на видео мама ребенка.До этого девочка несколько минут с помощью инструктора без проблем подпрыгивала вверх. Потом одно из креплений сорвалось и ребенка отбросило на металлическую конструкцию. Она ударилась спиной и головой, к счастью, помощь медиков не понадобилась. Работники деньги маме не вернули, предложив бесплатно другой аттракцион. Как сообщает сайт РИА-Мелитополь, женщина обратилась к директору парка с просьбой разобраться в ситуации, чтобы никто другой не пострадал. По его словам – это первый подобный случай. Парку «Джампинг» не принадлежит, его установил арендатор. Было принято решение закрыть аттракцион, пока приглашенные из Запорожья эксперты не проведут расследование и не дадут заключение.
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