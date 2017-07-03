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Контрабандные Айфоны в Запорожье
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Купил дешевле – продал дороже. У запорожского предпринимателя изъяли контрабандные Айфоны. В одном из запорожских магазинов, торгующих техникой, выявили 22 смартфона, незаконно ввезенных на территорию Украины. Они были обнаружены прокуратурой еще в январе. А на днях компания Apple подтвердила, что эти смартфоны не были предназначены для реализации в Украине. В связи с чем, запорожская таможня считает данный факт нарушением таможенного законодательства. Теперь хозяину магазина грозит штраф в сумме полной стоимости продукции, а это более 200 тысяч гривен.
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