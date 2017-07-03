Программа праздничных выходных в Запорожье
- День металлурга и горняка в Запорожье. 15-ого июля в 10:00 на каскаде фонтанов «Радуга» откроется уникальная детская площадка – Город профессий. Для маленьких запорожцев и гостей города будут работать аниматоры. В 15:00 стартует молодежный фестиваль «Z Games». В программе – известные брейкдансеры, роллеры, джамперы, скейтеры, мастера ВМХ. В 16:00 запорожцев приглашают спеть в караоке с Дмитрием Коляденко. Завершится программа концертом на "Славутич-арене", на котором выступят Евгений Хмара, Монатик, La Bouche и Ottawan. Ведущие мероприятия - Сергей Притула и Александр Педан
- В субботу с 10 до 16.00 в Эдисон Спейс коворкинг пройдет Нескчная ярмарка вакансий. На ней будут представлены около двадцати ведущих запорожских и всеукраинских компаний, с тематическими мастер-классами выступят спикеры
- Караоке - баттлы в Дубовке. В субботу на главной поляне Дубовой Рощи в 17.00 начнется народный конкурс-шоу. Песенные соревнования пройдут в три этапа: исполнение песни-лотереи, зашифрованной композиции и кавера на работы известных вокалистов или авторского текста на свою музыку. Регистрация на конкурс проходит на месте, участие – бесплатное. Победители получат приятные подарки
- Культура и искусство — навстречу каждому. 15-ого июля в 19.00 в Парке Победы начнется детская игровая программа. Коллектив ДК «Титан» подготовил для маленьких жителей города различные игры, развлечения, конкурсы. Посетители праздника смогут принять участие в песенном конкурсе, посмотреть танцевальные композиции воспитанников хореографической студии «Diversite», сфотографироваться со сказочными персонажами
- Дню семьи, любви и верности посвящается. 16-ого июля в 15:00 в Дубовке стартует праздничная программа, подготовленная Запорожской епархии УПЦ. Гостей ожидают мастер-классы «Семейные игры», викторины и конкурсы, соревнование мыльных пузырей, сладкие угощения и многое другое

- День металлурга и горняка в Запорожье. 15-ого июля в 10:00 на каскаде фонтанов «Радуга» откроется уникальная детская площадка – Город профессий. Для маленьких запорожцев и гостей города будут работать аниматоры. В 15:00 стартует молодежный фестиваль «Z Games». В программе – известные брейкдансеры, роллеры, джамперы, скейтеры, мастера ВМХ. В 16:00 запорожцев приглашают спеть в караоке с Дмитрием Коляденко. Завершится программа концертом на "Славутич-арене", на котором выступят Евгений Хмара, Монатик, La Bouche и Ottawan. Ведущие мероприятия - Сергей Притула и Александр Педан
- В субботу с 10 до 16.00 в Эдисон Спейс коворкинг пройдет Нескучная ярмарка вакансий. На ней будут представлены около двадцати ведущих запорожских и всеукраинских компаний, с тематическими мастер-классами выступят спикеры.
- Караоке - баттлы в Дубовке. В субботу на главной поляне Дубовой Рощи в 17.00 начнется народный конкурс-шоу. Песенные соревнования пройдут в три этапа: исполнение песни-лотереи, зашифрованной композиции и кавера на работы известных вокалистов или авторского текста на свою музыку. Регистрация на конкурс проходит на месте, участие – бесплатное. Победители получат приятные подарки
- Культура и искусство — навстречу каждому. 15-ого июля в 19.00 в Парке Победы начнется детская игровая программа. Коллектив ДК «Титан» подготовил для маленьких жителей города различные игры, развлечения, конкурсы. Посетители праздника смогут принять участие в песенном конкурсе, посмотреть танцевальные композиции воспитанников хореографической студии «Diversite», сфотографироваться со сказочными персонажами
- Дню семьи, любви и верности посвящается. 16-ого июля в 15:00 в Дубовке стартует праздничная программа, подготовленная Запорожской епархии УПЦ. Гостей ожидают мастер-классы «Семейные игры», викторины и конкурсы, соревнование мыльных пузырей, сладкие угощения и многое другое
ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
NEW !!!
Приложение "ТРК АЛЕКС"
Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play!
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 