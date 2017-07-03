Программа праздничных выходных в Запорожье

- День металлурга и горняка в Запорожье. 15-ого июля в 10:00 на каскаде фонтанов «Радуга» откроется уникальная детская площадка – Город профессий. Для маленьких запорожцев и гостей города будут работать аниматоры. В 15:00 стартует молодежный фестиваль «Z Games». В программе – известные брейкдансеры, роллеры, джамперы, скейтеры, мастера ВМХ. В 16:00 запорожцев приглашают спеть в караоке с Дмитрием Коляденко. Завершится программа концертом на "Славутич-арене", на котором выступят Евгений Хмара, Монатик, La Bouche и Ottawan. Ведущие мероприятия - Сергей Притула и Александр Педан

- В субботу с 10 до 16.00 в Эдисон Спейс коворкинг пройдет Нескчная ярмарка вакансий. На ней будут представлены около двадцати ведущих запорожских и всеукраинских компаний, с тематическими мастер-классами выступят спикеры

- Караоке - баттлы в Дубовке. В субботу на главной поляне Дубовой Рощи в 17.00 начнется народный конкурс-шоу. Песенные соревнования пройдут в три этапа: исполнение песни-лотереи, зашифрованной композиции и кавера на работы известных вокалистов или авторского текста на свою музыку. Регистрация на конкурс проходит на месте, участие – бесплатное. Победители получат приятные подарки

- Культура и искусство — навстречу каждому. 15-ого июля в 19.00 в Парке Победы начнется детская игровая программа. Коллектив ДК «Титан» подготовил для маленьких жителей города различные игры, развлечения, конкурсы. Посетители праздника смогут принять участие в песенном конкурсе, посмотреть танцевальные композиции воспитанников хореографической студии «Diversite», сфотографироваться со сказочными персонажами

- Дню семьи, любви и верности посвящается. 16-ого июля в 15:00 в Дубовке стартует праздничная программа, подготовленная Запорожской епархии УПЦ. Гостей ожидают мастер-классы «Семейные игры», викторины и конкурсы, соревнование мыльных пузырей, сладкие угощения и многое другое

- День металлурга и горняка в Запорожье. 15-ого июля в 10:00 на каскаде фонтанов «Радуга» откроется уникальная детская площадка – Город профессий. Для маленьких запорожцев и гостей города будут работать аниматоры. В 15:00 стартует молодежный фестиваль «Z Games». В программе – известные брейкдансеры, роллеры, джамперы, скейтеры, мастера ВМХ. В 16:00 запорожцев приглашают спеть в караоке с Дмитрием Коляденко. Завершится программа концертом на "Славутич-арене", на котором выступят Евгений Хмара, Монатик, La Bouche и Ottawan. Ведущие мероприятия - Сергей Притула и Александр Педан

- В субботу с 10 до 16.00 в Эдисон Спейс коворкинг пройдет Нескучная ярмарка вакансий. На ней будут представлены около двадцати ведущих запорожских и всеукраинских компаний, с тематическими мастер-классами выступят спикеры.

- Караоке - баттлы в Дубовке. В субботу на главной поляне Дубовой Рощи в 17.00 начнется народный конкурс-шоу. Песенные соревнования пройдут в три этапа: исполнение песни-лотереи, зашифрованной композиции и кавера на работы известных вокалистов или авторского текста на свою музыку. Регистрация на конкурс проходит на месте, участие – бесплатное. Победители получат приятные подарки

- Культура и искусство — навстречу каждому. 15-ого июля в 19.00 в Парке Победы начнется детская игровая программа. Коллектив ДК «Титан» подготовил для маленьких жителей города различные игры, развлечения, конкурсы. Посетители праздника смогут принять участие в песенном конкурсе, посмотреть танцевальные композиции воспитанников хореографической студии «Diversite», сфотографироваться со сказочными персонажами

- Дню семьи, любви и верности посвящается. 16-ого июля в 15:00 в Дубовке стартует праздничная программа, подготовленная Запорожской епархии УПЦ. Гостей ожидают мастер-классы «Семейные игры», викторины и конкурсы, соревнование мыльных пузырей, сладкие угощения и многое другое