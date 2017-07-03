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Троллейбус для праздника в Запорожье
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В субботу, пятнадцатого июля для обеспечения запорожцев пассажирским транспортом во время проведения мероприятий к дню металлурга на каскаде фонтанов Радуга будет организована усиленная работа троллейбусного маршрута номер девять. С десяти до девятнадцати часов от остановки улица Седова до дворца культуры ЗАлК он будет ходить с интервалом семнадцать-двадцать минут. На всех остальных маршрутах транспорт работа транспорта продлена до двадцати четырёх часов.
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