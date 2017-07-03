Под стены ОГА на митинг вышли больные Запорожской области, проходящие процедуру гемодиализа

Конфликт вокруг тендеров по закупке оборудования для гемодиализа длится уже не первый год. Общественники высказывают недовольство действиями чиновников, которые, по их словам, не учитывают реальные потребности больных, страдающих почечной недостаточностью. Накануне грядущего тендера по закупке расходных материалов для гемодиализа люди решили в очередной раз напомнить о давней актуальной проблеме. Около двух десятков диализных пациентов, вооружившись плакатами, высказывали главное требование - изменить условия торгов по закупке расходников для их лечения.

Цель сегодняшнего митинга проста – получить ответ от властей на наши запросы, которые уже лежат во всех инстанциях – это раз, во-вторых – добиться проведения торгов в законных рамках- рассказал заместитель председателя общественной организации диализных пациентов «Надежда на жизнь» Сергей Макаренко.

На процедуры по гемодиализу для пациентов в Запорожской области, страдающих почечной недостаточностью, в 2017-ом году предусмотрено около ста миллионов. Двадцать из них выделяются из местных бюджетов. На апрельской сессии депутаты выделили один миллион гривен для диализных больных, но у них есть опасения, что эти деньги достанутся конкурирующей фирме, которую, по словам Сергея Макаренко, лоббируют областные власти.

Позже к митингующим спустился заместитель губернатора по гуманитарным вопросам Эдуард Гугнин. Чиновник заявил, что тендерный комитет проводит торги в рамках закона.

Торги по закупке расходных материалов для диализных пациентов пройдут 19-ого июля. Митингующие надеются, что их требования будут учтены ответственными за это чиновниками