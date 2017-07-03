В Запорожье свидание закончилось связыванием и удушением Двадцати однолетний парень пострадал от страсти своей возлюбленной. Вчера около полуночи к бойцам "Хортицкого полка" обратился за помощью молодой человек. Он бежал, был испуган, на лице присутствовали следы крови, руки его были связаны женскими колготками. Потерпевший рассказал, что так закончилось его свидание с девушкой, с которой он познакомился в Сети. В переписке девушка предлагала "поиграть в маньяка", но парень не придал этому значения. При встрече девушка предложила ему связать руки, на что парень согласился. Но на связывании девушка не остановилась, она начала медленно душить кавалера, якобы для остроты ощущений. Потерпевший вырвался и сбежал. С таким рассказом он обратился в полицию Хортицкого района. Чем закончится курьезная история пока не известно, но в соцсетях страницы девушки пропали. источник: «Vместе» http://vmestezp.org/ ВАЖНО megogo.net.

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