В Запорожье вора задержали благодаря бдительным соседям

Вчера вечером 31 летней мужчина пытался проникнуть в частный дом через разбитое окно, но соседи вызвали полицию. Около 10 часов вечера в Днепровский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в соседнем доме слышен звук разбитого стекла. Когда на место прибыли сотрудники полиции, в частном доме слышался шорох. Хозяйка уже ждала их на улице, женщина побоялась зайти в дом сама. Сотрудники полиции задержали грабителя с поличным. Как оказалось позже, мужчина уже был ранее судим, а в данный момент находится на условном сроке за аналогичное преступление.

источник:  http://pozitciya.com.ua

  
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