В Запорожье детей обманывает несовершеннолетняя мошенница В Южном микрорайоне от рук пятнадцатилетней девочки уже пострадали несколько детей младше ее по возрасту. Мошенница втирается в доверие к детям и ворует у них мобильные телефоны и планшеты. Последний раз она подошла к семилетнему мальчику, который играл на детской площадке и предложила отнести его рюкзак маме, чтобы ему было удобней кататься на велосипеде. Мальчик согласился, но рюкзак его маме принес другой маленький мальчик. Мобильного телефона в рюкзаке уже не было. Личность мошенницы известна, девочка уже не раз попадала в поле зрения полиции. Но пока ее не задерживают. Пострадавшие призывают жителей района быть внимательней. источник: http://pozitciya.com.ua ВАЖНО megogo.net.

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