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Взрывоопасность из прошлого
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Запорожские пиротехники аварийно-спасательного отряда спецназначения у пгт Акимовка уничтожили двадцать восемь боеприпасов времен прошлых войн. Среди них авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-100, минометные мины восемьдесят второго калибра, артснаряды и гранаты. Спасатели просят запорожцев быть предельно осторожными во время земляных работ.
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