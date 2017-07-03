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Травматизм на производстве в Запорожье
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Отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев сообщает, что на одном из запорожских предприятий пострадал работник. Он споткнулся, проходя мимо конвейера. Последствия – ампутация руки. Ведется расследование несчастного случая. Всего с седьмого по четырнадцатое июля в отделение фонда поступило семь сообщений. Из этого количества несчастных случаев два со смертельным исходом.
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