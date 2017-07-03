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Работодатели Запорожской области перечислили почти 2,6 млрд грн ЕСВ
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Два миллиарда пятьсот девяносто шесть миллионов гривен. Такую сумму единого социального взноса заплатили в соответствующие фонды запорожские работодатели за первые шесть месяцев этого года. Это на двести восемьдесят три миллиона больше запланированных показателей, сообщают в главном управлении государственной фискальной службы в Запорожской области. Лидируют в выплате ЕСВ предприятия и учреждения бюджетной сферы, энергетики, гособороны и правоохранительных структур.
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