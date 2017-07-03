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Запорожский авиационный колледж приглашает на учебу выпускников
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Запорожский авиационный колледж имени Александра Ивченко приглашает на учебу выпускников 9-х классов и акцентирует внимание на том, что министерство образования Украины в нынешнем году выделило более 200 бюджетных мест на такие специальности, как металлургия, отраслевое машиностроение, прикладная механика, экономика, а также авиационная и ракетно-космическая техника. Срок приема документов в престижнейшее учебное заведения предприятия «МОТОР СИЧ» завершается завтра, 14 июля. Не упустите шанс связать свою судьбу с авиацией!
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Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!