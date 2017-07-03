Комиссия по строительству

В облсовете недовольны работой управления капитального строительства облгосадминистрации. Темпы освоения бюджетных средств на возведение, реконструкцию и модернизацию объектов инфраструктуры, социально-культурных и экологических – семь и шесть десятых процента на первое полугодие две тысячи семнадцатого. Депутаты считают этот показатель неудовлетворительным.

«Cо стороны всех служб, депутатского корпуса есть очень много нареканий в адрес УКСа. Мы знаем, что прошлый год нашу комиссию кормили обещаниями, заверениями, что всё будет освоено, построено и сделано, в реалиях это всё не так» - рассказал председатель постоянной комиссии по строительству, транспорту и связи облсовета Владимир Тарасов.

Одной из причин нынешнего положения дел в УКСе считают отсутствие денег. На реализацию строительной программы на этот год предусмотрено двести десять миллионов гривен, из которых сто тридцать восемь даёт областной бюджет. А вот государственные средства не поступили.

Кроме того, как сообщил начальник УКСа, по разным причинам отменяются тендеры, расторгаются договоры, большинство объектов всё ещё не прошли тендерные процедуры. Также возникают проблемы с документацией, проектными решениями, уголовными делами и расследованием использования УКСом бюджетных средств. Сейчас в работе управления шестьдесят три объекта. Двадцать два из них – ещё с прошлого года. А с начала этого года проведены восемь тендерных процедур, из которых пять отменены.

Рассмотрев состояние выполнения работ, узнав о приблизительных сроках их завершения, депутаты решили взять под личный контроль освоение бюджетных средств управлением капитального строительства.